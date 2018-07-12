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Dumlupınar U11 Takımı gururlu

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Dumlupınar U11 Takımı gururlu
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Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı sponsorluğunda Yenicami Akademi tarafından düzenlenen U11 Yaş Turnuvası’na katılan Dumlupınar U11 Takımı, turnuvada başarılı olmanın mutluluğunu yaşadı.
Turnuvada final oynama başarısı gösteren ve finalde Yenicami U11 Takımı’na mağlup olarak ikinci olan Dumlupınar U11 Takımı, kulüp yönetimi tarafından da tebrik edildi.

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