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Dumlupınar U-21 futbolcusuna 15 maç ceza

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Dumlupınar U-21 futbolcusuna 15 maç ceza
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Disiplin Kurulu 2 Şubat tarihinde Maraş stadında oynanan Yonpaş Dumlupınar – Maraş U 21 I.Lig müsabakasında, hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeniyle oyundan ihraç edildikten sonra hakemi itmek suretiyle fiili müdahalede bulunup ağır hakaret küfür ve tehditlere devam ettiği raporlardan tespit edilen Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Emre Turgut’a 15 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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