 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Kulüpler memnun mesut
Kulüpler memnun mesut
2 0
22 0
 
35 0
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
31 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
154 0
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
36 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
116 0
banner82

Dumlupınar transferde hareketlendi

banner27

Yonpaş Dumlupınar, transferde hareketlenirken, Burak Sarıkaya ve Beşir Ndiaye’nin transferlerini gayrı resmi olarak bitirdi. Yonpaş Dumlupınar, Ferdi Kösem’i transfer için ise harekete geçti

banner262
Dumlupınar transferde hareketlendi
banner267

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Yonpaş Dumlupınar’da Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun istekleri doğrultusunda transferde hareketlendi.

Yonpaş Dumlupınar, Burak Sarıkaya’nın transferi konusunda futbolcu ve futbolcunun kulübü Binatlı ile kesin olarak anlaştı. Transfer için resmi imzalar, Şeker Bayramı sonrasında atılacak. Yonpaş Dumlupınar, Türkiyeli oyuncu hakkının ilkini ise Türkiye vatandaşlığı bulunan Senegal kökenli orta saha futbolcusu Beşir Ndiaye’den yana kullanacak. Futbolcu son olarak BAL ekibi Aydınspor’da forma giydi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar, Türkiyeli oyuncu hakkının ikincisini ise geride kalan sezonda Düzkaya forması altında oldukça başarılı bir performans sergileyen Ferdi Kösem’den yana kullanmak için harekete geçti. Ferdi, attığı gollerle Düzkaya’nın, K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.