Dumlupınar transferde hareketlendi

Yonpaş Dumlupınar, transferde hareketlenirken, Burak Sarıkaya ve Beşir Ndiaye’nin transferlerini gayrı resmi olarak bitirdi. Yonpaş Dumlupınar, Ferdi Kösem’i transfer için ise harekete geçti

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Yonpaş Dumlupınar’da Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun istekleri doğrultusunda transferde hareketlendi.

Yonpaş Dumlupınar, Burak Sarıkaya’nın transferi konusunda futbolcu ve futbolcunun kulübü Binatlı ile kesin olarak anlaştı. Transfer için resmi imzalar, Şeker Bayramı sonrasında atılacak. Yonpaş Dumlupınar, Türkiyeli oyuncu hakkının ilkini ise Türkiye vatandaşlığı bulunan Senegal kökenli orta saha futbolcusu Beşir Ndiaye’den yana kullanacak. Futbolcu son olarak BAL ekibi Aydınspor’da forma giydi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar, Türkiyeli oyuncu hakkının ikincisini ise geride kalan sezonda Düzkaya forması altında oldukça başarılı bir performans sergileyen Ferdi Kösem’den yana kullanmak için harekete geçti. Ferdi, attığı gollerle Düzkaya’nın, K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu.