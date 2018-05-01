Dumlupınar tecrübeden yoksun kaldı

K-PET Birinci Lig’den, K-PET Süper Lige yükselmeyi hedefleyen ve play off oynamayı hedefleyen Dumlupınar tecrübeli futbolcularından yoksun kaldı.

Dumlupınar tecrübeli futbolcularından Adem ile Ümit sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattılar. Dumlupınar Türkiyeli futbolcusu Tahir Kurt ise sebepsiz yere takımdan ayrılarak Türkiye’de dönünce teknik adam Evren Bahtıkara 3 önemli oyuncusundan birden yoksun kaldı.

Genç futbolculara verdiği şansla dikkat çeken Evren Bahtıkara, daralan kadro içerisinde gençlere daha fazla şan vermeye başlarken, Can, Berke ve Yıldıray’ın performansları ile rahatladı. Gençler play off sürecinde de .Dumlupınar’ın en büyük kozu olacak.