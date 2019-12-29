Dumlupınar savunması sakata geldi

Yonpaş Dumlupınar'da sakatlık şanssızlığı devam ederken, takımın 3 stoperi de sakatlandı

K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi yapan Yonpaş Dumlupınar'da sakatlık şanssızlığı devam ediyor.

İlk devrenin ilk bölümünde forvet oyuncuları Hüseyin Kayalılar ve İbrahim Köse'nin sakatlıklarından dolayı sıkıntı yaşayan Yonpaş Dumlupınar'da bu kez savunma futbolcuları sakatlandı.

Stoper Turgut Kaan Çoban'ın kasıklarında sakatlık oluşurken, arka adalesinde sorun yaşayan diğer stoper Abbas Osum'un ise 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Takımın üçüncü stoperi Ahmet Dölek'in ise antrenmanda dizi esnedi. Ahmet Dölek'in durumu çekilecek MR'ın sonucuna göre belli olacak.