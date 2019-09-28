Dumlupınar sadece kazandı

K-PET Birinci Ligin 3.haftasında şampiyonluk adaylarından Yonpaş Dumlupınar, Mağusa derbisinde Maraş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Fehim Dayı'nın yönettiği Halil Kartal Stadındaki maçta 2 takım da arzulanan tempoda maç oynayamadılar. Maraş özellikle etkili şutlarla Yonpaş Dumlupınar kalesinde tehlikeli olmaya çalışırken, kaleci Türkkan yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti.

Beşir Ndyae'nin 55'teki golüyle maçı 1-0 kazanan Yonpaş Dumlupınar'da Türkkan galibiyetin mimarı oldu. Kötü bir oyun oynamasına rağmen skoru maç sonuna kadar korumayı başaran Yonpaş Dumlupınar, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maç sonunda 2 takım futbolcuları arasında çıkan olaylara taraftarlar da karışırken, polis olayların büyümesini engelledi.