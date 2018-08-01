Dumlupınar resmen sahada

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk hedefinde olacak olan Dumlupınar dün resmi açılış töreni gerçekleştirdi.

Dr Fazıl Küçük Stadı’nda yapılan açılıştan önce merhum Dumlupınarlılar’ın mezarlıklarını ve şehitliği ziyaret ederek, kabirlere çiçek koyan Dumlupınar kafilesi daha sonra saat 18:00’de stadta resmi açılış töreni gerçekleştirdi. Tören sonrasında ise 80 ve 90’lı yıllarda sarı kırmızılı formayı giyen master futbolcularla Dumlupınar A Takımı bir maç oynadı. Dumlupınar yönetimi, master futbolculara maç sonunda kulüp logosu amblemli hatıra eşyaları verdi.