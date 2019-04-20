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Dumlupınar rahatladı

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Dumlupınar rahatladı
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Hakemler: Hakan Ünal, Hüseyin Özaşık, Emine Yarkın

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, Emir, Turgut(61-Tahsin), Hüseyin, Ender(Dk. 76 Yıldıray), Berke, Burak, Mert Güçlücan, Hicabi(Dk.72 Ali Yıldırım), Mert Yücetürk

Yeniboğaziçi: Ersoy, Talat(Dk.78 Yunus), Burçin, Çağrı, Cesur(Dk. 53 Atabek), Tugay, Zübeyir, Eli Amir(Dk.52 Ege), Adem, Hasan Büke, Mehmet Çağakan

Goller: Dk.20 ve 63 Hüseyin, Dk.49 Turgut, Dk.71 Berke (Yonpaş Dumlupınar), Dk.83 Ataberk (Yeni Boğaziçi)

Özhan MONARGALI

K-PET Birinci Ligin 27. haftada oynanan dünün tek karşılaşmasında Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ni  4-1 gibi net bir skorla geçerek puanını 36’ya çıkarırken, play-out hattından iyice uzaklaştı.

Yonpaş Dumlupınar'ın gollerini Hüseyin 2, Turgut ve Berke atarkenYeni Boğaziçi’nin tek golü Ataberk'ten geldi.

Direk düşme hatındaki Yeni Boğaziçi ise aldığı bu mağlubiyetle 25 puanda kalırken, direk düşme tehlikesini yaşamaya devam etti.

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