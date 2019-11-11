Dumlupınar puanı kaptı, paraları kaptırdı

Stad: Mustafa Özkayım Stadı
Hakemler: Osman Küçük, Özal Çağlayan, Hüseyin Özaşık
Ozanköy: Kemal, Okan, Ali, Darbaz, Akın, Ahmet, Buğra (Ali), Mevlüt, Kaan, Ersal (Emrah), Yulian (Özcan)
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, İsmail, Hüseyin, Burak (Berke), İbrahim (Hikmet), İltaç, Mert, Emre, Beşir (Burak Karabacak), Turgut
Goller: Dk.2 Abbas, Dk.41 Hüseyin, Dk.48 İltaç (Yonpaş Dumlupınar)
K-Pet Birinci Ligin şampiyonluk adaylarından Yonpaş Dumlupınar, Ozanköy’ü deplasmanda 3-0’lık farklı skorla mağlup ederek haftayı 20 puanla ikinci sırada tamamladı.
Yonpaş Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri Abbas, Hüseyin Kayalılar ve İltaç attı. Karşılaşmayı 3-0 kazandıktan sonra soyunma odasına giden futbolcular ve teknik heyet eşyalarının karıştırıldığını fark ettiler.
Hırsız veya hırsızların, yaklaşık 3000TL tutarındaki paralarını çaldığını söyleyen teknik direktör Sedar Devecioğlu, 5 futbolcunun polise şikayetlerini bildirdiğini de açıkladı.