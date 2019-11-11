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Dumlupınar puanı kaptı, paraları kaptırdı

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Dumlupınar, Ozanköy'ü deplasmanda 3-0 yenerek ikinci sıraya yükseldi.Maçtan sonra soyunma odasına giden futbolcular, hırsız veya hırsızların, yaklaşık 3000TL tutarındaki paralarını çaldığını fark ettiler

Dumlupınar puanı kaptı, paraları kaptırdı
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Stad: Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Özal Çağlayan, Hüseyin Özaşık

Ozanköy: Kemal, Okan, Ali, Darbaz, Akın, Ahmet, Buğra (Ali), Mevlüt, Kaan, Ersal (Emrah), Yulian (Özcan)

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, İsmail, Hüseyin, Burak (Berke), İbrahim (Hikmet), İltaç, Mert, Emre, Beşir (Burak Karabacak), Turgut

Goller: Dk.2 Abbas, Dk.41 Hüseyin, Dk.48 İltaç (Yonpaş Dumlupınar)

K-Pet Birinci Ligin şampiyonluk adaylarından Yonpaş Dumlupınar, Ozanköy’ü deplasmanda 3-0’lık farklı skorla mağlup ederek haftayı 20 puanla ikinci sırada tamamladı.

Yonpaş Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri Abbas, Hüseyin Kayalılar ve İltaç attı. Karşılaşmayı 3-0 kazandıktan sonra soyunma odasına giden futbolcular ve teknik heyet eşyalarının karıştırıldığını fark ettiler.

Hırsız veya hırsızların, yaklaşık 3000TL tutarındaki paralarını çaldığını söyleyen teknik direktör Sedar Devecioğlu, 5 futbolcunun polise şikayetlerini bildirdiğini de açıkladı.

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