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Dumlupınar patladı gitti

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Yonpaş Dumlupınar, son haftalardaki farklı galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken, Karşıyaka maçını 5-0'lık farklı skorla kazandı

Dumlupınar patladı gitti

K-PET Birinci Ligde 10. haftada Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Yonpaş Dumlupınar, Karşıyaka maçında kazanan taraf 5-0'lık farklı skorla Yonpaş Dumlupınar oldu. Yonpaş Dumlupınar böylelikle son haftalardaki farklı galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken lider Mesarya ile olan puan farkını 2'ye indirdi. Düşüşü süren Karşıyaka ise sıralamada gerilemeyi sürdürdü.

Hakan Ünal'ın yönettiği maça Yonpaş Dumlupınar fırtına gibi başlarken, 16'da Olgun Dodak kendi kalesine, 39 ve 42'de Hüseyin Kayalılar'ın golleriyle devreyi 3-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de etkisini sürdüren Yonpaş Dumlupınar, 59'da Burak, 61'de İbrahim'in golleriyle skor bir anda 5-0 oldu. 5-0'dan sonra oyunu rölantiye alan Yonpaş Dumlupınar skoru koruyup maçı farklı kazandı.

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