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Dumlupınar, Özcafer’e müteşekkir

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Dumlupınar, Özcafer’e müteşekkir

Yonpaş Dumlupınar, sakatlık geçiren 2 önemli futbolcusu Hüseyin Kayalılar ve İbrahim Köse’nin sahalara kısa süre içerisinde dönmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Takımın iki önemli oyuncusunun menisküs sakatlıkları dolayısıyla sezona sıkıntılı başlangıç yapan Yonpaş Dumlupınar, futbolcuların ameliyatlarını yaparak 4 hafta gibi kısa bir sürede takıma döndüren Dr Raşit Özcafer’e teşekkür etti.

İstanbul’da meslek hayatını sürdüren Kıbrıslı Türk Dr Raşit Özcafer’in başarılı ameliyatları sonrasında takımıma dönen Hüseyin Kayalılar ve İbrahim Köse, Yonpaş Dumlupınar’ın ligde çıkışa geçmesinin en önemli etkenlerinden oldular.

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