Dumlupınar nihayet kazandı

Bölge derbisinde, alt sıralardan uzaklaşma isteyen takımların mücadelesinde konuk Dumlupınar, Yeni Boğaziçi’ni tek golle mağlup ederek 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Hakemler: Serkan Şimşek, Halil Atlar, Ömer Bor

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Çağrı, Talat, Tugay, Zübeyir, Eli Amir(Ahmet Yalçın) Hakan, Hasan, Haşim (Mehmet Çağakan), Bulut, Ataberk(Adem)

Dumlupınar: Alihan, Emir, Mert,Eray, İsmail, Tahsin(Olcay), Ender, Berke (Mert Güçlücan), Yıldıray(Can), Hüseyin, Turgut

Gol: Dk. 75 Turgut Kaçar

K-Pet 1. Lig’in 12. haftasının önemli karşılaşmasında haftalardır galip gelemeyen Dumlupınar konuk olduğu Yeni Boğaziçi karşısında 75. dakikada genç futbolcusu Tahsin’in golüyle rakibini mağlup edip, 8 hafta sonra 3 puan kazandı.

Dumlupınar, Turgut Kaçar’ın, Yeni Boğaziçi ceza alanında yaptığı röveşata vuruşunda yan direkten dönen topta oluşan karambolde Tahsin’in golüyle skoru 1-0 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dumlupınar sahadan galip ayrılarak derin bir nefes aldı.