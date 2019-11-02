Dumlupınar, Mormenekşe'ye patladı

7 haftada 7 gol atan Yonpaş Dumlupınar, 8. haftada Mormenekşe karşısında patlama yaparak 8 gol attı

Stad: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mustafa Torun, Halil E. Canaloğlu

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, İsmail, Ahmet, Hüseyin, Burak (Berke), İbrahim, İltaç (Hikmet), Mert, Emre, Beşir (Burak)

Mormenekşe: Mehmet Salih, Ahmet, Fetin (İrfan), Emre, Tacettin, Tugay, Salih, Aykut, Ömer (M. Ogur), Berhan (İsmet), Sabri

Goller: Dk.25 (P) Hüseyin Kayalılar, Dk.27 ve 45 İbrahim Köse, Dk.52 Beşir Ndiaye, Dk.57 İltaç Keçeli, Dk.74 Hikmet Çelikel, Dk.81 Berke Zorba, Dk.86 Mert (Yonpaş Dumlupınar)

K-Pet Birinci Lig’in 8. haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Mormenekşe, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaştılar.

Karşılaşmayı Dumlupınar 8-0’lık oldukça farklı skorla kazanırken, ligin ilk 7 haftasında attığı golden 1 fazla gol atmış oldu. Sarı kırmızılıların galibiyet golleri Hüseyin Kayalılar, İbrahim Köse (2), Beşir Ndiaye, İltaç Keçeli, Hikmet Çelikel, Berke Zorba ve Mert’ten geldi. Bu skorun ardından Dumlupınar 17 puana yükselirken Mormenekie 8 puanda kaldı.