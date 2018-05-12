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Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek

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Dumlupınar - Mormenekşe maçı, Dumlupınar antrenörü Evren Bahtıkara ve oyuncu Hasan'nın kız kardeşi Meryem Bahtıkara Çakır'ın vefatı nedeniyle oynanmadı

Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
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K-PET Birinci Lig'de dün oynanması gereken Dumlupınar - Mormenekşe maçı, Dumlupınar antrenörü Evren Bahtıkara ve oyuncu Hasan Bahtıkara'nın kız kardeşi Meryem Bahtıkara Çakır'ın vefatı nedeni ile oynanmamıştı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Dumlupınar - Mormenekşe maçını önce bugüne ertelerken, daha sonra maçı tekrar düne aldı. Mormenekşe takımı bu nedenle sahaya çıkarken, Dumlupınar takımı, cenazenin de olması nedeniyle maça çıkmadı. Maçın hakemi de maçı tatil ederken, maçla ilgili son kararı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu verecek.

Dumlupınar, spor kamuoyunu bilgilendirdi

Konu ile ilgili olarak Dumlupınar Türk Spor Kulübü, açıklama yaparak spor kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklama şöyle:

"Dün (Bugün) oynayacağımız play off karşılaşmasına antrenörümüz Evren Bahtıkara ve oyuncumuz Hasan Bahtıkara'nın kız kardeşi Meryem Bahtıkara Çakır'ın vefatı nedeni ile yönetim ve oyuncuların ortak kararı sonucu çıkmayacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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