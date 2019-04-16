Dumlupınar, Mağusa'yı şenliğe boğacak

Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mağusa'da "23 Nisan Yonpaş Çocuk Şenliği" adı altında çocuk şenliği düzenleyecek.

Kulübün sponsoru Yonpaş şirketinin sponsorluğunda düzenlenecek olan 23 Nisan Yonpaş Çocuk Şenliği, DAÜ Çim Sahada 21 Nisan Pazar günü sabah saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılacak takımlar için bilgilendirme ise şöyle:

1. Tüm maçlarda KTFF'ye bağlı hakemler görev alacaktır.

2. Maçlar tek devreli 20dk. şeklinde oynanacaktır.

3. Tüm takımlar birbiri ile oynayacaktır.

4. Maçlar 7+1 oyuncu sayısı ile oynanacaktır.

5. Takımlar en fazla 15 oyuncu ile turnuvaya katılacaktır.

6. Katılacak tüm takımlara kupa, sporculara sertifika verilecektir.

7. Tüm sporcu ve hocalara yiyecek ve içecek verilecektir.

8. Maçların başlama saati 10.00'dur. Turnuvaya katılacak olan takımların en geç 09.30'da sahada hazır olmaları beklenmektedir.

9. Katılacak tüm sporcuların yaşını ispatlayıcı belge (kimlik kartı veya doğum belgesi) ibraz etmesi gerekmektedir.