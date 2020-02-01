Dumlupınar, Lapta’da mamurladı

Yonpaş Dumlupınar, Girne Halk Evi mağlubiyeti ve Disiplin Kurulunun verdiği cezalardan sonra çıktığı Lapta deplasmanından galibiyetle döndü

K-PET Birinci Ligde Lapta ile Yonpaş Dumlupınar arasında Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan maçı deplasman ekibiYonpaş Dumlupınar kazandı.

İkinci devreye kötü başlayan 2 ekibin mücadelesini Mustafa Öztugayyönetti. Maçı kazanan Yonpaş Dumlupınar, ikinci sıradaki yerini korudu. Yonpaş Dumlupınar’a galibiyeti getiren goller ilk devrede geldi.

Yonpaş Dumlupınar, Girne Halk Evi mağlubiyeti ve Disiplin Kurulunun verdiği cezalardan sonra çıktığı Lapta deplasmanından galibiyetle dönerken golleri golcüleri attı. Özgur Ongun ve Hicabi Demir’in attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamlayan Yonpaş Dumlupınar, skoru maç sonuna kadar koruyarak 3 puanı almasını bildi. Lapta aldığı mağlubiyetle alt sıralardan uzaklaşamadı.