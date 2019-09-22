Dumlupınar kazanmasını bildi

Yonpaş Dumlupınar, Lapta karşısında kötü oynamasına rağmen maçı 2-0 kazanmasını bilirken, ilk galibiyetini aldı. Lapta ise ikinci mağlubiyetini aldı. Maça hakem Hüseyin Özkan'ın kararı damga vurdu

K-PET Birinci Ligin ikinci haftasında ligin şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, Lapta karşısında kötü oynamasına rağmen maçı 2-0 kazanmasını bilirken, ilk galibiyetini aldı. Lapta ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Maça hakem Hüseyin Özkan'ın kararı damga vurdu. Golsüz tamamlanan ilk devrenin 30. dakikasında Yonpaş Dumlupınar, Hüseyin Kayalılar ile penaltı vuruşundan gol kazandı. Ama bazı futbolcular vuruş yapılmadan ceza alanına girdiği için Hüseyin Özkan golü geçerli kılmadı. Hüseyin Özkan'ın bu anda vuruşu tekrarlatmayıp, Lapta leyhine serbest vuruş vermesi, kural hatası yorumlarına neden oldu. Ancak Yonpaş Dumlupınar, maçı kazandığı için bu konuda girişim yapmayacak.

Maçın 50. dakikasında Yonpaş Dumlupınar, Hüseyin Kayalılar ile penaltı vuruşundan gol kazandı. 1-0 Maçta son sözü ise 90'da attığı golle Mert Güçlücan söyledi. 2-0