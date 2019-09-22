 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
3 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
24 0
 
Mishalili, Cihangir masalı
Mishalili, Cihangir masalı
90 0
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
16 0
Akdoğan'da stad tepkisi
Akdoğan'da stad tepkisi
444 0
Girne’de ses kirliliği hat safhada
Girne’de ses kirliliği hat safhada
24 0
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
19 0
banner82

Dumlupınar kazanmasını bildi

banner27

Yonpaş Dumlupınar, Lapta karşısında kötü oynamasına rağmen maçı 2-0 kazanmasını bilirken, ilk galibiyetini aldı. Lapta ise ikinci mağlubiyetini aldı. Maça hakem Hüseyin Özkan'ın kararı damga vurdu

Dumlupınar kazanmasını bildi
banner267

K-PET Birinci Ligin ikinci haftasında ligin şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, Lapta karşısında kötü oynamasına rağmen maçı 2-0 kazanmasını bilirken, ilk galibiyetini aldı. Lapta ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Maça hakem Hüseyin Özkan'ın kararı damga vurdu. Golsüz tamamlanan ilk devrenin 30. dakikasında Yonpaş Dumlupınar, Hüseyin Kayalılar ile penaltı vuruşundan gol kazandı. Ama bazı futbolcular vuruş yapılmadan ceza alanına girdiği için Hüseyin Özkan golü geçerli kılmadı. Hüseyin Özkan'ın bu anda vuruşu tekrarlatmayıp, Lapta leyhine serbest vuruş vermesi, kural hatası yorumlarına neden oldu. Ancak Yonpaş Dumlupınar, maçı kazandığı için bu konuda girişim yapmayacak.

Maçın 50. dakikasında Yonpaş Dumlupınar, Hüseyin Kayalılar ile penaltı vuruşundan gol kazandı. 1-0 Maçta son sözü ise 90'da attığı golle Mert Güçlücan söyledi. 2-0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.