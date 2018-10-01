Dumlupınar kayıpsız gidiyor

K-PET Birinci Lig'de ikinci haftada alınan sonuçlardan sonra Dumlupınar, puan kayıpsız tek takım olarak zirvede yer alırken, onu 4 puanlı, 4 takım takip ediyor

Ligin dibinde Maraş ile Değirmenlik puansız 2 takım olurlarken, Hamitköy ve Mesarya da henüz galibiyetle tanışamadılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışı'nda haftayı yine 2 golle geçen Mustafa Çelik 4 golle zirvede yer alırken, hat trick yapan Uvanç Recaioğlu ve Saydan Soy 3'er golle onu takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi

Yeni Boğaziçi, sezona flaş transferlerle giren Göçmenköy'ü deplasmanda mağlup ederek haftanın en önemli galibiyetlerinden birine imza attı

Haftanın Futbolcusu: Mahmut İneci (Yalova)

Yalova, Hamitköy'ü farklı mağlup ederken deneyimli defans futbolcusu Mahmut İneci, savunmada kusursuz oynadı. Mahmut saha içerisinde takım arkadaşlarını da yerinde ikazlarla uyararak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Düzkaya)

Düzkaya zorlu Akova deplasmanında geriye düşerken, teknik direktör Kılıçali Kahraman, yaptığı yerinde müdahaleler, özellikle de Devrim Erdoğan müdahalesiyle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Karşıyaka - Maraş)

Kerem Eran, oldukça centilmence geçen Karşıyaka - Maraş maçında deneyimi ile oyunun gerilmesine fırsat vermezken, maçı da tek sarı kartla tamamladı

Haftanın Kare Ası

Ersoy (YB)

Mehmet (Karşıyaka)

Mustafa Çelik (Dumlupınar)

Uvanç (Çanakkale)

Haftanın On Biri

Kıvanç (Yalova)

Mustafa (Düzkaya)

Burçin (YB)

Emir (Dumlupınar)

Olgun (Karşıyaka)

Justice (BB)

Mehmet (Çanakkale)

Devrim (Düzkaya)

Hakan (Yalova)

Mustafa Mısırlısoy (Karşıyaka)

Süleyman (Düzkaya)

K-PET 1. Lig'de ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yalova: 3 Hamitköy:0

Göçmenköy: 0 Yeniboğaziçi:1

Doğancı: 1 Çanakkale:5

Mesarya : 2 Bostancı Bağcıl:3

Yonpaş Dumlupınar: 4 Değirmenlik:0

Ozanköy:3 Mormenekşe:3

Akova Vuda:1 Düzkaya: 2

Karşıyaka :5 Maraş:1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. YONPAŞ DUMLUPINAR 2 2 0 0 7 0 7 6 2. KARŞIYAKA 2 1 1 0 7 3 4 4 3. OZANKÖY 2 1 1 0 6 3 3 4 4. MORMENEKŞE 2 1 1 0 4 3 1 4 5. YENİBOĞAZİÇİ 2 1 1 0 1 0 1 4 6. ÇANAKKALE 2 1 0 1 5 3 2 3 7. YALOVA 2 1 0 1 3 1 2 3 8. AKOVA 2 1 0 1 3 2 1 3 9. DÜZKAYA 2 1 0 1 4 4 0 3 10. GÖÇMENKÖY 2 1 0 1 3 3 0 3 11. BOSTANCI BAĞCIL 2 1 0 1 3 5 -2 3 12. DOĞANCI 2 1 0 1 4 7 -3 3 13. MESARYA 2 0 1 1 2 3 -1 1 14. HAMİTKÖY 2 0 1 1 2 5 -3 1 15. DEĞİRMENLİK 2 0 0 2 2 7 -5 0 16. MARAŞ 2 0 0 2 1 8 -7 0

K-PET Birinci Lig'de üçüncü haftanın programı şöyle

6 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Hamitköy - Ozanköy

Düzkaya - Çanakkale

Mormenekşe - Mesarya

Dumlupınar - Doğancı

7 Ekim Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi - Akova

Bostancı Bağcıl - Göçmenköy

Değirmenlik - Karşıyaka

Maraş - Yalova