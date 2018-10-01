Dumlupınar kayıpsız gidiyor

Ligin dibinde Maraş ile Değirmenlik puansız 2 takım olurlarken, Hamitköy ve Mesarya da henüz galibiyetle tanışamadılar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışı'nda haftayı yine 2 golle geçen Mustafa Çelik 4 golle zirvede yer alırken, hat trick yapan Uvanç Recaioğlu ve Saydan Soy 3'er golle onu takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi
Yeni Boğaziçi, sezona flaş transferlerle giren Göçmenköy'ü deplasmanda mağlup ederek haftanın en önemli galibiyetlerinden birine imza attı
Haftanın Futbolcusu: Mahmut İneci (Yalova)
Yalova, Hamitköy'ü farklı mağlup ederken deneyimli defans futbolcusu Mahmut İneci, savunmada kusursuz oynadı. Mahmut saha içerisinde takım arkadaşlarını da yerinde ikazlarla uyararak galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Düzkaya)
Düzkaya zorlu Akova deplasmanında geriye düşerken, teknik direktör Kılıçali Kahraman, yaptığı yerinde müdahaleler, özellikle de Devrim Erdoğan müdahalesiyle galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Karşıyaka - Maraş)
Kerem Eran, oldukça centilmence geçen Karşıyaka - Maraş maçında deneyimi ile oyunun gerilmesine fırsat vermezken, maçı da tek sarı kartla tamamladı
Haftanın Kare Ası
Ersoy (YB)
Mehmet (Karşıyaka)
Mustafa Çelik (Dumlupınar)
Uvanç (Çanakkale)
Haftanın On Biri
Kıvanç (Yalova)
Mustafa (Düzkaya)
Burçin (YB)
Emir (Dumlupınar)
Olgun (Karşıyaka)
Justice (BB)
Mehmet (Çanakkale)
Devrim (Düzkaya)
Hakan (Yalova)
Mustafa Mısırlısoy (Karşıyaka)
Süleyman (Düzkaya)
K-PET 1. Lig'de ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Yalova: 3 Hamitköy:0
Göçmenköy: 0 Yeniboğaziçi:1
Doğancı: 1 Çanakkale:5
Mesarya : 2 Bostancı Bağcıl:3
Yonpaş Dumlupınar: 4 Değirmenlik:0
Ozanköy:3 Mormenekşe:3
Akova Vuda:1 Düzkaya: 2
Karşıyaka :5 Maraş:1
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7
|
0
|
7
|
6
|
2.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7
|
3
|
4
|
4
|
3.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6
|
3
|
3
|
4
|
4.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4
|
3
|
1
|
4
|
5.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
6.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
3
|
2
|
3
|
7.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
2
|
3
|
8.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
2
|
1
|
3
|
9.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
4
|
0
|
3
|
10.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
0
|
3
|
11.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
5
|
-2
|
3
|
12.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
7
|
-3
|
3
|
13.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
1
|
14.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
5
|
-3
|
1
|
15.
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
7
|
-5
|
0
|
16.
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
8
|
-7
|
0
K-PET Birinci Lig'de üçüncü haftanın programı şöyle
6 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Hamitköy - Ozanköy
Düzkaya - Çanakkale
Mormenekşe - Mesarya
Dumlupınar - Doğancı
7 Ekim Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi - Akova
Bostancı Bağcıl - Göçmenköy
Değirmenlik - Karşıyaka
Maraş - Yalova