Dumlupınar, Kartal'ın kanadını kırdı 1-3

Dumlupınar, daha önce finalde 2 kez mağlup olduğu Yenicami’yi bu kez mağlup ederek, tarihinin ilk U15 Ligi şampiyonluk kupasını müzesine götürdü

Yer : Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler : Abdullah Genç, Erol Sabır, Nurhan Saldıray, Eren Erdoğan

Dumlupınar : İbrahim, Mehmet, Osman, Abdullah, Tolga, Sedat, Bahadır, Ayberk, Cahit, Hüseyin, Mert

Yenicami : Furkan, Doğukan Özdiken, Doğukan Kurt, Bekem, Mehmetali, Saadettin, Umut, Özgür, Özkan, Mustafa, Koray

Goller : 63’Mert Güçlücan, 67’Hüseyin Adem, 76’Cahit Seven (Dumlupınar), 10’Özgür Aksoy (Yenicami)

U15 Ligi, dün akşam oynanan final maçı ile sona erdi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kalabalık tribünler önünde ve ışıklar altında oynanan Yenicami - Dumlupınar final maçında gülen taraf Mağusa temsilcisi oldu. İlk devreyi Yenicami, Özgür’ün golü ile 1-0 önde tamamlasa da, ikinci devrede sahada bambaşka bir Dumlupınar vardı.

Sarı kırmızılılar önce Mert Güçlücan ile skora dengeyi getirirken, kısa bir süre sonra da Hüseyin Adem’in golü ile öne geçti. Maçın sonu bölümünde Cahit ile bir gol daha bulan Dumlupınar, maçı 3-1 kazanıp, ligi şampiyon olarak tamamlarken, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde şampiyon Dumlupınar’a kupasını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu verdi.

9.dakikada gelişen Yenicami atağında Koray’ın vuruşunda kaleci İbrahim golü önledi. 10.dakikada Özgür’ün vuruşu savunmaya da çarpıp filelere gidince Yenicami 1-0 öne geçti. 22.dakikada Dumlupınar’ın kullandığı serbest atışta Mert topu filelere gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesi ile değer kazanmadı. 28.dakikada soldan gelişen Yenicami atağında Mustafa Harper’in vuruşu az farkla dışarıya gitti. 40.dakikada ani gelişen YAK atağında Özkan’ın vuruşu az farkla dışarıya gitti. 41.dakikada Bekem’in uzak mesafeden sert ve düzgün vuruşu az farkla dışarıya gitti ve ilk devre Yenicami’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 47.dakikada soldan gelişen Dumlupınar atağında yapılan ortada top Yenicami savunmasının eline çarpınca Dumlupınar penaltı itirazında bulundu ancak hakem oralı olmadı. 63.dakikada skora denge geldi. Bu dakikada orta sahada topla buluşan Mert Güçlücan rakiplerinden birer birer sıyrıldı, düzgün vurdu ve topu filelere gönderdi (1-1). Golden sonra Dumlupınar baskısını artırdı. 67.dakikada atılan uzun pasta Hüseyin Adem kaleci ile karşı karşıya kaldı, aşırtma vuruşu filelere gitti ve Dumlupınar 2-1 öne geçti. 76.dakikada Cahit’in kullandığı köşe atışında top direkt olarak filelere gidince skor 3-1 oldu. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca Dumlupınar rakibi Yenicami’yi 1-0 yenik durumdan 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez U15 Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.