Dumlupınar kararlı

Yonpaş Dumlupınar, Görneç deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, K-PET Süper Lige yükselmede kararlı olduğunu gösterdi. Düşüşü süren Görneç, playout hattında kaldı

K-PET Birinci Ligde 26. Hafta maçında Görneç, ikinci Yonpaş Dumlupınar’ı 3 Şehitler Stadında, konuk etti.

Mehmet Sezener, Hüseyin Özaşık ve Özal Çağlayan’ın yönettiği maçta Yonpaş Dumlupınar, playout oynamak istemeyen Görneç’i, maçın başında ve sonunda bulduğu gollerle mağlup etti. Yonpaş Dumlupınar, Özgür, İbrahim ve Mert Güçlücan’ın golleriyle deplasmanda 3-0 mağlup ederek Süper Lige yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Yonpaş Dumlupınar da Beşir, Görneç’te ise Alpay İnce kırmızı kart görürken, her 2 takım da maçı 10 kişi tamamladı.