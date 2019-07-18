Dumlupınar kampa girecek

Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Yonpaş Dumlupınar, Girne’de 3 günlük kamp yapmak için Mountain View Hotelde kampa girecek.

Yonpaş Dumlupınar’ın kamp kafilesinde 28 kişi bulunacak. 22-23-24 Temmuz arasında gerçekleştirecek olan kampın programı da belirlendi. Programa göre sabah fiziksel, akşam taktisel olmak üzere günde çift idmanla hazırlıklarnı yapacak.

Bu arada antremanlarnı şu ana kadar Geçitkale ve Dörtyol sahalarında yapan Yonpaş Dumlupınar, Ağustos ayında ise yurt dışı kamp gerçekleştirecek.