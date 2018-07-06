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Dumlupınar İsmail Tırlık'ı da renklerine bağladı

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Dumlupınar İsmail Tırlık'ı da renklerine bağladı
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Mağusa'nın 1. Futbol Ligi'ndeki güçlü temsilcilerinden Dumlupınar Kulübü yeni sezon öncesi teknik direktör Mehmet Emin Zaim'in istediği oyuncular için transsfer çalışmalarına devam ediyor.

Dün serbest transferle Mormenekşe'den kadrosuna kattığı Ali Bayır'ın ardından bugün de İsmail Tırlık'ı renklerine bağladı.

Geride kalan sezonda Süper Lig'de 1. Lig'e düşen Yeni Boğaziçi takımının kaptanlığını da yapan sol ayaklı genç futbolcu İsmail Tırlık'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı başaran Dumlupınar yönetimi Tırlık transferinin her iki tarafa hayırlı olmasını diledi. Sporcu sorumlusu Mülki Cemender ile bir araya gelen İsmail Tırlık bugün Dumlupınar formasını giyerek poz verdi.

Sol bek ve sol ortada oynayabilen İsmail Tırlık 25 yaşında.

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