Dumlupınar inişte, Mesarya çıkışta

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Hakan Gül, Engin Akkagün, İsmail Egeli
Yonpaş Dumlupınar: Onurhan, Berke, Emir Dolu, Hüseyin Kayalılar, Mustafa, İsmail, Can ((Yıldıray), Ender, Olcay (Mert), Burak, Mert
Mesarya: Ferhat, Volkan (Hasan), Emre, Eren, Hacsan, Muammer (Mehmet), Abdullah, Ahmet (Okan), Ogün, Alp Ertunga, Yusuf
Goller: 32. Dk. ve 40. Dk. Hüseyin Kayalılar (Yonpaş Dumlupınar), 5. Dk. Ve 77. Dk. Eren, 45. Dk Muammer (Mesarya)
Karşılaşmanın 5. nci dakikasında gelişen Mesarya atağında eren aktaş topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
32. dakikada gelişen Yonpaş Dumlupınar atağıonda Hüseyin Kayalılar müsait pozisyonda topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 oldu.
40. dakikada Hüseyin Kayalılar takımını yeniden öne geşirererek skoru 2-1 yaptı.
45. dakikada Muammer müsait pozisyonda topu filelere göndererek takımı 2-1 öne geçirdi.
İlk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamladı.
77. dakikada gelişen atakta ilk golün sahibi Eren Aktaş topu yeniden filelere göndererek takımını yeniden öne geçidrdi ve skoru 3-2 yaptı.