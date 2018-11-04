banner107
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
Karting sezonu tamamlandı
Karting sezonu tamamlandı
0
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
0
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
0
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
0
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
0
Bu model sadece 24 adet üretildi
Bu model sadece 24 adet üretildi
0
Derbiden notlar
Derbiden notlar
0
banner82
banner147

Dumlupınar inişte, Mesarya çıkışta

banner27

Dumlupınar inişte, Mesarya çıkışta
banner192

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hakan Gül, Engin Akkagün, İsmail Egeli

Yonpaş Dumlupınar: Onurhan, Berke, Emir Dolu, Hüseyin Kayalılar, Mustafa, İsmail, Can ((Yıldıray), Ender, Olcay (Mert), Burak, Mert

Mesarya: Ferhat, Volkan (Hasan), Emre, Eren, Hacsan, Muammer (Mehmet), Abdullah, Ahmet (Okan), Ogün, Alp Ertunga, Yusuf

Goller: 32. Dk. ve 40. Dk.  Hüseyin Kayalılar (Yonpaş Dumlupınar), 5. Dk. Ve 77. Dk.  Eren, 45. Dk Muammer  (Mesarya)

Karşılaşmanın 5. nci dakikasında gelişen Mesarya atağında eren aktaş topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada gelişen Yonpaş Dumlupınar atağıonda Hüseyin Kayalılar müsait pozisyonda topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 oldu.

40. dakikada Hüseyin Kayalılar takımını yeniden öne geşirererek skoru 2-1 yaptı.

45. dakikada Muammer müsait pozisyonda topu filelere göndererek takımı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamladı.

77. dakikada gelişen atakta  ilk golün sahibi Eren Aktaş topu yeniden filelere göndererek takımını yeniden öne geçidrdi ve skoru 3-2 yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.