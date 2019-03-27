Dumlupınar'ın tur neşesi

Yonpaş Dumlupınar, Orsel Neşe başkanlığında ilk maçına çıkan Binatlı'yı deplasmanda farklı mağlup ederek yarı finale yükselen K-PET Birinci Lig ekibi oldu

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İsmail Ercan, Hüseyin Özaşık

Binatlı: Yusuf Solak, Abdullah Umut (Dk.72 Remzi Dalgıç), Ayhan Dumancı, Sertaç Özbil (56 Muammer Tip), Zihni Temelci, Mustafa Süzgen, Yunus Emre İleli, Paulo S. Santos (Dk.65 Mehmet Neşe), Jorge, Barkın Özaşık, Mehmet Ali Avunç

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan Delideniz, Abbas Osum, Emir Dolu, İsmail Tırlık, Mert Yücetürk, Ender Meta (Dk.80 Olcay Aykut), Hicabi Demir (Dk.66 Tahsin Kaya), Ali Yıldırım (Dk.46 Can Özbilen), Mert Güçlücan, Berke Zorba, Burak Karabacak

Goller: Dk.11 ve Dk.35 Ali Yıldırım, Dk.32 Emir Dolu, Dk.52 Burak Karabacak (Yonpaş Dumlupınar)

Kıbrıs Kupası çeyrek final ikinci maçında Binatlı deplasmanına giden K-Pet Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar, karşılaşmayı 4-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kıbrıs Kupası 2-0 kazandığı çeyrek final ilk maçının rövanşında Binatlı’nın konuğu olan Yonpaş Dumlupınar, K-PET Süper Ligde mücadele eden rakibi karşısında 4-0 gibi farklı bir galibiyet alarak adını yarı finale yazdıran tek K-PET Birinci Lig ekibi oldu.

Mağusa'nın sarı-kırmızılılarını, Binatlı karşısında zafere taşıyan golleri Ali Yıldırım (2) Emir Dolu ve Burak Karabacak kaydetti. Ligde istediği sonuçları alamayan Dumlupınar, buna rağmen kupada turu geçerek, bir K-PET Süper Lig ekibini daha elemenin gururunu yaşadı.