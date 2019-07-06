Dumlupınar imzalara başladı

Soydan SAKALLI

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yonpaş Dumlupınar, prensipte anlaştığı futbolculara resmi imzaları attırarak resmen transfer etti.

Yonpaş Dumlupınar, Düzkaya'dan Türkiyeli golcü Ferdi Kösem, Aydınspor'dan Senegal asıllı orta saha futbolcusu Beşir Ndiaye ve Gençler Birliği'nden bonservisli olarak kadrosuna kattığı İbrahim Köse'ye bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı.

İmza töreninde antrenör Sabri Deniz ve Mülki Çemenderde yer aldı. Takımın diğer transferleri Burak Sarıkaya ile Turgut Kaan Çoban ise gelecek hafta resmi imzaları atacak.