Dumlupınar gözdağı veriyor

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla da güçlerini deneyip eksiklerini görüyorlar.

Dün K-PET Birinci Ligin iki iddialı ekibi Esentepe ile Yonpaş Dumlupınar arasında Erdal Barut Stadında oynanan maçı deplasman ekibi Yonpaş Dumlupınar 3-0 kazanırken, rakiplerine de gözdağı vermeye devam etti.

İlk devrede Yonpaş Dumlupınar, Burak ve Ferdi’nin golleriyle 2-0 öne geçerken, ikinci devrede Hikmet skoru 3-0 yaptı. Başka gol olmayınca da maç 3-0 sona erdi.