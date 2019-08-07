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Dumlupınar gözdağı veriyor

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Dumlupınar gözdağı veriyor
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Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla da güçlerini deneyip eksiklerini görüyorlar.

Dün K-PET Birinci Ligin iki iddialı ekibi Esentepe ile Yonpaş Dumlupınar arasında Erdal Barut Stadında oynanan maçı deplasman ekibi Yonpaş Dumlupınar 3-0 kazanırken, rakiplerine de gözdağı vermeye devam etti.

İlk devrede Yonpaş Dumlupınar, Burak ve Ferdi’nin golleriyle 2-0 öne geçerken, ikinci devrede Hikmet skoru 3-0 yaptı. Başka gol olmayınca da maç 3-0 sona erdi.

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