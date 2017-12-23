Dumlupınar, Görneç’i yedi bitirdi

Dumlupınar, Göçmenköy maçındaki mağlubiyetin acısını Görneç’ten çıkarırken, rakibini 7 golle mağlup etti. Özellikle ikinci devrede rakibini çökerten Dumlupınar’da Haris Loizou, attığı 2 gol ve oynadığı futbolla maçın yıldızı oldu

Yer : Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Hakemler : Evren Karademir, Hakan Ünal, İsmail Egeli, Serkan Durmaz Dumlupınar : Oğuzhan, Hasan, Eray, Ali, Nazmi, Berke, Loizou, Mustafa(Yıldıray), Ramazan(Hikmet), Adem(Mehmet Fuat), Ümit Görneç : Hasan, Rifat, Doğuş, Hasan, Ertan, Doğan, Levent(Necati), Yaşar(Besim), Mustafa, Celal, Abdullah Goller : Adem (P) (2), Mustafa Çelik, Ümit, Loizou (2), Yıldıray (Dumlupınar), Mustafa Arnavut (2) (Görneç) K-Pet Birinci Lig’de 14.hafta karşılaşmasında Dumlupınar konuk ettiği Görneç’i 7-2 gibi oldukça farklı bir skorla mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mağusa temsilcisi Görneç karşısında rahat kazandı. Sarı kırmızılılar 7-2’lik skorla kazanarak puanını 26’ya yükseltirken, Gönyeli’nin mağlup olduğu haftada lider ile puan farkını 2’ye indirdi. Dumlupınar ilk devreyi 2-1 önde tamamlarken, ikinci devrede adeta coşarak maçı 7-2 kazanmasını bildi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Adem (2P), Mustafa Çelik, Ümit, Loizou (2) ve Yıldıray kaydederken, Görneç’in golleri ise Mustafa Arnavut’tan geldi.