Dumlupınar galibiyeti hatırladı

Galibiyete hasret 2 takımın maçında Dumlupınar, Değirmenlik’i mağlup ederek haftalar sonra galibiyeti hatırladı. Değirmenlik ise kötü gidişini sürdürdü

Yer: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Özal Çağlayan, Cemal Sakallı

Değirmenlik: Mustafa, Yusuf, Kayhan, Gençali, Mahmut(Halit), Celal, Hasan, Özner(Hüseyin), Hamza(Necati), Fehim, Süleyman

Dumlupınar: Onur, Ali, Haris(Can), Ümit(Mahmut), Mustafa, Hasan, Mert, Berke, Mustafa, Eser(Yıldıray), Tahir

Özhan MONARGALI

K-PET Birinci Lig’de Değirmenlik ile Dumlupınar arasında oynanan maçı deplasman ekibi Dumlupınar kazandı.

Dumlupınar maça fırtına gibi başlarken, Mustafa Çelik ile arka arkaya goller buldu. Mustafa Çelik, 1 dakika içerisinde, 21 ve 22’de attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. İlk devrenin 44. dakikasında ise Haris devrenin skorunu belirledi. 0-3

İkinci devre Dumlupınar, 3-0’ın rahatlığıyla oyunu rölantiye alırken, bundan faydalanan Değirmenlik, gol aradı. Değirmenlik adına maçın tek golünü Hasan Mercan, 50. Dakikada atarken maç 1-3 tamamlandı.

Dumlupınar aldığı 3 puanla 31 puana yükselirken, play off iddiasını korudu. Değirmenlik evind emağlup olarak 22 puanda kalırken, play out içerisinde kaldı.