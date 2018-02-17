banner107
MTG ohh, GG off dedi
MTG ohh, GG off dedi
21 0
27 0
5 0
29 0
Federer rekora çok yakın
Federer rekora çok yakın
43 0
54 0
66 0
11 0
banner82
banner147

Dumlupınar galibiyeti hatırladı

banner27

Galibiyete hasret 2 takımın maçında Dumlupınar, Değirmenlik’i mağlup ederek haftalar sonra galibiyeti hatırladı. Değirmenlik ise kötü gidişini sürdürdü

Dumlupınar galibiyeti hatırladı
banner137

Yer: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Özal Çağlayan, Cemal Sakallı

Değirmenlik: Mustafa, Yusuf, Kayhan, Gençali, Mahmut(Halit), Celal, Hasan, Özner(Hüseyin), Hamza(Necati), Fehim, Süleyman

Dumlupınar: Onur, Ali, Haris(Can), Ümit(Mahmut), Mustafa, Hasan, Mert, Berke, Mustafa, Eser(Yıldıray), Tahir

Özhan MONARGALI

K-PET Birinci Lig’de Değirmenlik ile Dumlupınar arasında oynanan maçı deplasman ekibi Dumlupınar kazandı.

Dumlupınar maça fırtına gibi başlarken, Mustafa Çelik ile arka arkaya goller buldu. Mustafa Çelik, 1 dakika içerisinde, 21 ve 22’de attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. İlk devrenin 44. dakikasında ise Haris devrenin skorunu belirledi. 0-3

İkinci devre Dumlupınar, 3-0’ın rahatlığıyla oyunu rölantiye alırken, bundan faydalanan Değirmenlik, gol aradı. Değirmenlik adına maçın tek golünü Hasan Mercan, 50. Dakikada atarken maç 1-3 tamamlandı.

Dumlupınar aldığı 3 puanla 31 puana yükselirken, play off iddiasını korudu. Değirmenlik evind emağlup olarak 22 puanda kalırken, play out içerisinde kaldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.