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Dumlupınar finalde

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Ahmed Sami Topcan Kupası yarı final maçında Hamitköy’ü son bölümde attığı gollerle mağlup eden Dumlupınar U21 Takımı finale yükselip, Cihangir’in rakibi oldu

Dumlupınar finalde
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Özhan MONARGALI

Ahmed Sami Topcan Kupası yarı final maçında Hamitköy’ü son bölümde attığı gollerle 6-2 mağlup eden Dumlupınar U21 Takımı finale yükselirken, finalde U21 Süper Lig şampiyonu Cihangir’in rakibi oldu.

12 Mayıs Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak final maçına yükselmek için Görneç Stadı’nda oynanan maçın büyük bölümü çekişmeli geçti.

İlk devresi 0-0 biten maçta Dumlupınar 1-0 ve 2-1’lik üstünlükleri yakalamasına rağmen Hamitköy 2 kez beraberliği yakaladı. Ancak maçın son 10 dakikasında son resmi maçını 5 hafta önce oynayan ve 8 ilk 11 oyuncusundan yoksun olan Hamitköy U21 Takımı oyundan düştü. Dumlupınar ise arka arkaya bulduğu gollerle farklı galip geldi.

Dumlupınar’ı finale taşıyan golleri Emre Turgut, Oladijemi 2, Olcay, Mert Özcömert, Mert Güçlücan attı.

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