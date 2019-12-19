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Dumlupınar efsaneleri, Dumlupınar Restorant’ta buluştu

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Dumlupınar'da 1995-1998 yılları arasında başkanlık,yöneticilik, antrenörlük yapan ve futbol oynayan efsane isimler, 25 yıl aradan sonra bir araya geldiler

Dumlupınar efsaneleri, Dumlupınar Restorant’ta buluştu

Dumlupınar Spor Kulübü’nde 1995-1998 yılları arasında başkanlık,yöneticilik, antrenörlük yapan ve futbol oynayan efsane isimler, 25 yıl aradan sonra bir araya geldiler.

Dumlupınar Restorant’ta akşam yemeğinde bir araya gelen Dumlupınar efsaneleri arasında eski başkanlardan Mehmet Emin Tamel, Hüseyin Başbuğ, yönetici Osman Ünlücan, o dönemin teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, bazı futbolcular ve Londra’dan ülkemize kısa süre için gelen Cemal Kanay yer aldı.

1995-1998 yıllarında o dönem 12 takımlı oynanan en üst lig olan 1. Ligde çok başarılı sezonlar geçiren Dumlupınar kulübünde görev yapan ekip bir araya gelerek çok güzel anlar yaşarlarken, birlikte vakit geçirmenin mutluğunu yaşadılar.

O dönem yaşananlar ve maçlarda meydana gelen olaylar geceye damga vururken, keyifli ve neşeli anların yaşandığı gecede birlikte olmanın mutluluğu yeniden yaşandı.

Gecede eski başkanlardan Mehmet Emin Tamel ile dönemin takım kaptanı Mustafa Özhür de birer konuşma yaptılar.      

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