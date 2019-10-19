banner255
banner69
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
65 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
12 0
 
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
23 0
Savaş senaryosu canlandırıldı
Savaş senaryosu canlandırıldı
9 0
Geçitkale gövde gösterisi yaptı
Geçitkale gövde gösterisi yaptı
580 0
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
Çakar, Girne Havaalanı’na inecekmiş!
736 0
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
14 0
banner82

Dumlupınar ecel terleri döktü

banner27

Yonpaş Dumlupınar ecel terleri döktüğü maçta Dörtyol’u İbrahim Köse’nin 78. dakikadaki penaltı golüyle mağlup edebildi

Dumlupınar ecel terleri döktü
banner267

K-PET Birinci Lig şampiyonluk adaylarından Yonpaş Dumlupınar ecel terleri döktüğü maçta ligin yeni ekibi Dörtyol’u İbrahim Köse’nin 78. dakikadaki penaltı golüyle mağlup edebildi. Maça antrenörsüz çıkan Dörtyol ise rakibini zorlamasına rağmen puan çıkaramadı.

Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği Dr Fazıl Küçük Stadındaki maçı Başbakan Ersin Tatar da izledi.

Uzun süre 0-0 devam eden maçın 78. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren İbrahim Köse, takımının maçı 1-0 kazanmasını sağlarken, Yonpaş Dumlupınar’dan Beşir Ndiaye 85. dakikada Hakan Muhtaroğlu’ndan kırmızı kart gördü. Yonpaş Dumlupınarlılar bu karara yoğun itirazlarda bulundular.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.