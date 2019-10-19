Dumlupınar ecel terleri döktü

K-PET Birinci Lig şampiyonluk adaylarından Yonpaş Dumlupınar ecel terleri döktüğü maçta ligin yeni ekibi Dörtyol’u İbrahim Köse’nin 78. dakikadaki penaltı golüyle mağlup edebildi. Maça antrenörsüz çıkan Dörtyol ise rakibini zorlamasına rağmen puan çıkaramadı.
Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği Dr Fazıl Küçük Stadındaki maçı Başbakan Ersin Tatar da izledi.
Uzun süre 0-0 devam eden maçın 78. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren İbrahim Köse, takımının maçı 1-0 kazanmasını sağlarken, Yonpaş Dumlupınar’dan Beşir Ndiaye 85. dakikada Hakan Muhtaroğlu’ndan kırmızı kart gördü. Yonpaş Dumlupınarlılar bu karara yoğun itirazlarda bulundular.