Dumlupınar, dostluk maçını selamladı

Dumlupınar Spor Kulübü, Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında oynanan dostluk maçı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, organizasyondan büyük gurur ve sevinç duyduklarını belirtti

Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü, Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında Pile'de oynanan dostluk maçı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini diledi.

Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübünün konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Mayıs 2014 tarihinde ilk kez Güney Kıbrıs’tan resmi davet alarak Derinya, Omonia, Apoel, Anorthosis, Nea Salamina, Olyimpiakos gibi takımlarla turnuvalarda mücadele ederek amborgoları kıran ve halen bu takımlarla turnuvalarda dostça müsabakalar yapan bir kulüp olarak, dost kulüp Mağusa Türk Gücü ve diğer bir dost kulüp Nea Salamina’nın yer aldığı organizasyonu büyük bir gurur ve sevinçle karşılıyoruz.

Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla bu tür organizasyonların artarak devam etmesini diler, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ederiz."