Dumlupınar'dan, Türkiyeli takviyesi

K-PET Birinci Lig'in ikinci devresine kaliteli ve geniş bir kadro ile girmek isteyen Dumlupınar, 2 Türkiyeli futbolcu takviyesi yaptı. Dumlupınar, profesyonel kariyere de sahip olan orta saha futbolcusu Hicabi Demir ve forvet Ali Yıldırım'ı, BAL takımlarından Kilisspor ve Sancakspor'dan kadrosuna kattı.