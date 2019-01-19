Dumlupınar'dan, Türkiyeli takviyesi

K-PET Birinci Lig'in ikinci devresine kaliteli ve geniş bir kadro ile girmek isteyen Dumlupınar, 2 Türkiyeli futbolcu takviyesi yaptı. Dumlupınar, profesyonel kariyere de sahip olan orta saha futbolcusu Hicabi Demir ve forvet Ali Yıldırım'ı, BAL takımlarından Kilisspor ve Sancakspor'dan kadrosuna kattı.
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