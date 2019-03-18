Dumlupınar'da Aytaç dönemi

K-PET Birinci Ligde istediği sonuçları alamayan Yonpaş Dumlupınar'da dün teknik adam değişikliği oldu. Sezon başından bu yana takımı çalıştıran Mehmetemin Zaim ile yollar ayrıldı. Kulüp başkanı Mehmet Evram bu gelişme sonrasında teknik direktör Bülent Aytaç ile el sıkışarak, deneyimli ismi takımın başına getirdi.
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