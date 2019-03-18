banner255
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
3 0
12 0
 
Adım Adım Çanakkale Savaşı
Adım Adım Çanakkale Savaşı
82 0
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
36 0
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
7 0
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
47 0
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
24 0
banner82

Dumlupınar'da Aytaç dönemi

banner27

banner262
Dumlupınar'da Aytaç dönemi
banner267

K-PET Birinci Ligde istediği sonuçları alamayan Yonpaş Dumlupınar'da dün teknik adam değişikliği oldu. Sezon başından bu yana takımı çalıştıran Mehmetemin Zaim ile yollar ayrıldı. Kulüp başkanı Mehmet Evram bu gelişme sonrasında teknik direktör Bülent Aytaç ile el sıkışarak, deneyimli ismi takımın başına getirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.