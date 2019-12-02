Dumlupınar, Çanakkale'de mamurladı

K-PET Birinci Ligde 12. haftada Muharrem Döveç Stadında oynanan Çanakkale, Yonpaş Dumlupınar karşılaşması 0-3'lük sonuçla bitti. Kazanan taraf Yonpaş Dumlupınar oldu.
Geçtiğimiz hafta evinde mağlup olan Yonpaş Dumlupınar, Mağusa derbisinde zorlanmasına rağmen, Çanakkale karşısında ikinci devrede bulduğu gollerle 3 puanı aldı.
Turgay Misk'in yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Çanakkale ile Yonpaş Dumlupınar gole ulaşamadılar. 0-0
Zirve hedefindeki Yonpaş Dumlupınar, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çanakkale'yi ikinci devrede Burak Sarıkaya ve Mert Güçlücan'ın 2 golleriyle mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.