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Dumlupınar, Çanakkale'de mamurladı

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Dumlupınar, Çanakkale'de mamurladı

K-PET Birinci Ligde 12. haftada Muharrem Döveç Stadında oynanan Çanakkale, Yonpaş Dumlupınar karşılaşması 0-3'lük sonuçla bitti. Kazanan taraf Yonpaş Dumlupınar oldu.

Geçtiğimiz hafta evinde mağlup olan Yonpaş Dumlupınar, Mağusa derbisinde zorlanmasına rağmen, Çanakkale karşısında ikinci devrede bulduğu gollerle 3 puanı aldı.

Turgay Misk'in yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Çanakkale ile Yonpaş Dumlupınar gole ulaşamadılar. 0-0

Zirve hedefindeki Yonpaş Dumlupınar, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çanakkale'yi ikinci devrede Burak Sarıkaya ve Mert Güçlücan'ın 2 golleriyle mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

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