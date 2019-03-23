Dumlupınar bildiğimiz gibi

Yonpaş Dumlupınar, ikinci devredeki birçok maçta olduğu gibi lider Göçmenköy karşısında son dakika golüne engel olamayarak, bu devredeki altıncı beraberliğini aldı. Dumlupınarlılar maç sonunda hakeme büyük tepki gösterdiler

Yer: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Ömer Doğru, Ahmet Özkurtuluş

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Burak, Abbas, İsmail, Hüseyin, Ender, Hicabi, Ali (87’ Emir), Turgut (87’ Yıldıray), Berke, Mert

Göçmenköy: Kemal, Çağdaş, Rıfat, Cemal, Mevlüt, Mustafa, Raşit, Arda, Mustafa Armavut (78’ Kadir), Kemal (65’ Ahmet Burak), Buğra (60’ Erin)

Goller: 87’ Berke (Yonpaş Dumlupınar), 90’ (p) Ahmet Burak (Göçmenköy)

K-PET Birinci Ligde Bülent Aytaç yönetiminde ilk maçına çıkan Yonpaş Dumlupınar, lider Göçmenköy karşısında son dakikadaki penaltı golüne engel olamayarak, 1-1 beraberliğe razı oldu.

Maça daha etkili başlayan taraf Yonpaş Dumlupınar olmasına rağmen ilk devreden gol sesi çıkmadı. Mert ile bir topu da direkten dönen Yonpaş Dumlupınar, maçın son bölümünde baskısını artırırken, 87’de Berke ile 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için yüklenen Göçmenköy’de, Ahmet Burak kendisine yapılan faulden kazanılan penaltıda maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 1-1

Golden sonra bazı Göçmenköy futbolcuları Dumlupınar tribünü ile gergin yaşarken, Dumlupınarlılar maç sonunda hakem Serhan Şimşek’e büyük tepki gösterdiler. Serhan Şimşek, polis koruması altında stadı terk etti.