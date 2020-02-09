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Dumlupınar arş arş ileri

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Yonpaş Dumlupınar, Maraş’ı golcüleri İbrahim ve Hicabi’nin golleriyle mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. İkinci devreye hayal kırıklığı ile başlayan Maraş, üçüncü maçını da kaybetti

Dumlupınar arş arş ileri

K-PET Birinci Ligin 18. haftasında Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçta komşusu Maraş’ı cezası nedeniyle Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadında konuk etti.

İki Mağusa ekibinin mücadelesi büyük çekişme içerisinde geçerken, Yonpaş Dumlupınar 27’de İbrahim Köse’nin attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Maraş’ın çabası gol için yeterli olmazken, Yonpaş Dumlupınar son anlarda Hicabi ile gol bulup maçı 2-0 kazandı. Bu arada maçta 7’si Yonpaş Dumlupınar’dan, 3’ü Maraş’tan olmak üzere 10 futbolcu sarı kart gördü.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

18

13

4

1

42

12

30

43

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

18

11

3

4

33

6

27

36

3.

Girne Halk Evi

18

10

4

4

35

21

14

34

4.

L. Gençler Birliği SK

18

10

2

6

34

25

9

32

5.

Yalova SK

18

8

7

3

32

16

16

31

6.

Maraş GSK

18

9

2

7

31

24

7

29

7.

Esentepe KKSK

18

7

6

5

27

22

5

27

8.

Dörtyol SK

18

7

6

5

24

22

2

27

9.

Mormenekşe GBSK

18

7

4

7

26

34

-8

25

10.

Görneç KSK

18

6

6

6

31

29

2

24

11.

Karşıyaka ASK

18

6

5

7

19

26

-7

23

12.

Lapta TBSK

18

7

1

10

26

28

-2

22

13.

Çanakkale TSK

18

4

4

10

22

41

-19

16

14.

Ozanköy SK

17

4

3

10

17

34

-17

15

15.

Bostancı Bağcıl SK

18

3

5

10

21

29

-8

14

16.

Doğancı SK

17

0

0

17

0

51

-51

0

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