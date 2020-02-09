Dumlupınar arş arş ileri

K-PET Birinci Ligin 18. haftasında Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı’nın yönettiği maçta komşusu Maraş’ı cezası nedeniyle Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadında konuk etti.
İki Mağusa ekibinin mücadelesi büyük çekişme içerisinde geçerken, Yonpaş Dumlupınar 27’de İbrahim Köse’nin attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci devrede Maraş’ın çabası gol için yeterli olmazken, Yonpaş Dumlupınar son anlarda Hicabi ile gol bulup maçı 2-0 kazandı. Bu arada maçta 7’si Yonpaş Dumlupınar’dan, 3’ü Maraş’tan olmak üzere 10 futbolcu sarı kart gördü.
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
18
|
13
|
4
|
1
|
42
|
12
|
30
|
43
|
2.
|
18
|
11
|
3
|
4
|
33
|
6
|
27
|
36
|
3.
|
18
|
10
|
4
|
4
|
35
|
21
|
14
|
34
|
4.
|
18
|
10
|
2
|
6
|
34
|
25
|
9
|
32
|
5.
|
18
|
8
|
7
|
3
|
32
|
16
|
16
|
31
|
6.
|
18
|
9
|
2
|
7
|
31
|
24
|
7
|
29
|
7.
|
18
|
7
|
6
|
5
|
27
|
22
|
5
|
27
|
8.
|
18
|
7
|
6
|
5
|
24
|
22
|
2
|
27
|
9.
|
18
|
7
|
4
|
7
|
26
|
34
|
-8
|
25
|
10.
|
18
|
6
|
6
|
6
|
31
|
29
|
2
|
24
|
11.
|
18
|
6
|
5
|
7
|
19
|
26
|
-7
|
23
|
12.
|
18
|
7
|
1
|
10
|
26
|
28
|
-2
|
22
|
13.
|
18
|
4
|
4
|
10
|
22
|
41
|
-19
|
16
|
14.
|
17
|
4
|
3
|
10
|
17
|
34
|
-17
|
15
|
15.
|
18
|
3
|
5
|
10
|
21
|
29
|
-8
|
14
|
16.
|
17
|
0
|
0
|
17
|
0
|
51
|
-51
|
0