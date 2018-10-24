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Dumlupınar Akademi büyüyor

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Dumlupınar Akademi büyüyor
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Futbolumuzun başarılı alt yapı akademilerinden olan Dumlupınar Akademi, büyümeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda Dumlupınar Akademi’de teknik adam olarak görev yapan, Dumlupınar U15 Takımı ile şampiyonluk yaşayan ve Dumlupınar A Takımı’nı çalıştırmış olan Evren Bahtıkara, yeniden Dumlupınar Akademi’de göreve getirildi. Dumlupınar Akademi’den, Gürsel Kaçmaz ile birlikte sorumlu olacak olan Evren Bahtıkara, teknik konularda görev üstlenecek.

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