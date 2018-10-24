Dumlupınar Akademi büyüyor

Futbolumuzun başarılı alt yapı akademilerinden olan Dumlupınar Akademi, büyümeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda Dumlupınar Akademi’de teknik adam olarak görev yapan, Dumlupınar U15 Takımı ile şampiyonluk yaşayan ve Dumlupınar A Takımı’nı çalıştırmış olan Evren Bahtıkara, yeniden Dumlupınar Akademi’de göreve getirildi. Dumlupınar Akademi’den, Gürsel Kaçmaz ile birlikte sorumlu olacak olan Evren Bahtıkara, teknik konularda görev üstlenecek.
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