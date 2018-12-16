Dum dum kazanmaya alıştı 3-0

Dumlupınar geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyet sonrası bu hafta da konuk ettiği B.Bağcıl’ı 3-0 mağlup ederek adeta kazanmaya alıştı

Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Hakemler:Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Engin Akkagün Yonpaş Dumlupınar: Alihan, Emir, Mert, Eray, İsmail(Mert Güçlücan), Tahsin, Ender(Olcay), Burak, Berke, Hüseyin, Turgut(Can) B.Bağcıl: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, İsaac, Fırtına (Doğukan), Armstrong(Hasan), Mehmet, Prince (Emre), Cenker, Kemal, Zekai, Justice. Goller: Dk. 4 Berke, Dk 40 Turgut, Dk.90 Mert (Dumlupınar) K-Pet 1. Lig’in orta sıralarını ilgilendiren karşılaşmasında haftalar sonra geçtiğimiz hafta galibiyetle tanışan Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği ligin istikrarsız takımı B. Bağcıl’ı ilk devrede Berke ve Turgut’un ayağından ikinci devrede ise son dakikada Mert’in attığı golle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Oyuna hızlı başlayan ev sahibi Yonpaş Dumlupınar takımı gollü de erken buldu. 4. Dk. Orta sahada topla buluşan Dumlupınar futbolcusu Berke topla biraz ilerledikten sonra mükemmel bir vuruşla kaleci Ahmet’in bakışları arasında topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 40. Dk. Beraberlik için yüklenen B.Bağcıl Dumlupınar ceza alanı içinde son vuruşu yapamayınca defansın kaptığı topu orta alanda bulunan Dumlupınar futbolcusu İsmail Tırlık’a bıraktı. İsmail de hızla topla ilerleyerek B.Bağcıl ceza alanına girerek ortaya kestiği topa ayak koyan Turgut golü atarak skoru 2-0 yaptı. İkinci devreye B.Bağcıl takımı daha atak başlarken ev sahibi Dumlupnar ise kontra ataklarla pozisyon yaratmaya çalıştı. 75. Dk. Orta alanda topla buluşan Dumlupınar futbolcusu Hüseyin Kayalıllar, topla hızla ilerleyerek B.Bağcıl ceza sahasına girdi. Hafif çapraz pozisyonda olmasına karşın Hüseyin sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 90 Dk. Dumlupınar atağında sağ kanatta topla buluşan Hüseyin çapraz da bulunan oyuna yeni giren Mert’i topla buluşturdu. Mert’te hızla Bağcıl ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Mert maçın skorunu da belirledi. 3-0.