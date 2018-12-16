banner237
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
49 0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
54 0
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
43 0
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
63 0
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
18 0
Porsche 911 elektriklenecek
Porsche 911 elektriklenecek
19 0
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
135 0
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
18 0
banner82

Dum dum kazanmaya alıştı 3-0

banner27

Dumlupınar geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyet sonrası bu hafta da konuk ettiği B.Bağcıl’ı 3-0 mağlup ederek adeta kazanmaya alıştı

banner210
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
banner215

Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler:Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Engin Akkagün

Yonpaş Dumlupınar: Alihan, Emir, Mert, Eray, İsmail(Mert Güçlücan), Tahsin, Ender(Olcay), Burak, Berke, Hüseyin, Turgut(Can)

B.Bağcıl: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, İsaac, Fırtına (Doğukan), Armstrong(Hasan), Mehmet, Prince (Emre), Cenker, Kemal, Zekai, Justice.

Goller: Dk. 4 Berke, Dk 40 Turgut, Dk.90 Mert (Dumlupınar)

K-Pet 1. Lig’in orta sıralarını ilgilendiren karşılaşmasında haftalar sonra geçtiğimiz hafta galibiyetle tanışan Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği ligin istikrarsız takımı B. Bağcıl’ı ilk devrede Berke ve Turgut’un ayağından ikinci devrede ise son dakikada Mert’in attığı golle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Oyuna hızlı başlayan ev sahibi Yonpaş Dumlupınar takımı gollü de erken buldu.

4. Dk. Orta sahada topla buluşan Dumlupınar futbolcusu Berke topla biraz ilerledikten sonra mükemmel bir vuruşla kaleci Ahmet’in bakışları arasında topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

40. Dk. Beraberlik için yüklenen B.Bağcıl Dumlupınar ceza alanı içinde son vuruşu yapamayınca defansın kaptığı topu orta alanda bulunan Dumlupınar futbolcusu İsmail Tırlık’a bıraktı. İsmail de hızla topla ilerleyerek B.Bağcıl ceza alanına girerek ortaya kestiği topa ayak koyan Turgut golü atarak skoru 2-0 yaptı.

İkinci devreye B.Bağcıl takımı daha atak başlarken ev sahibi  Dumlupnar ise kontra ataklarla pozisyon yaratmaya çalıştı.

75. Dk. Orta alanda topla buluşan Dumlupınar futbolcusu Hüseyin Kayalıllar, topla hızla ilerleyerek B.Bağcıl ceza sahasına girdi. Hafif çapraz pozisyonda olmasına karşın Hüseyin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

90 Dk. Dumlupınar atağında sağ kanatta topla buluşan Hüseyin çapraz da bulunan oyuna yeni giren Mert’i topla buluşturdu. Mert’te hızla Bağcıl ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Mert maçın skorunu da belirledi. 3-0.

   

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.