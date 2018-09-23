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Dum Dum ikinci yarıda açıldı

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Dumlupınar, şampiyonluk hedefi doğrultusunda oluşturduğu güçlü kadrosu ile girdiği sezonda, Maraş’ı deplasmanda farklı mağlup ederek, iddiasını gösterdi

Dum Dum ikinci yarıda açıldı
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Stad:Maraş Stadı

Hakemler:Emre Öztaşlı,Şakir Azizoğlu,Özal Çağlayan,Fehim Dayı

Maraş: Yılmaz Mert,Baki Kılıç(Dk.77 Ali Çil),Doğan Çözütok,Salih Kemaneciler,Eren Kandemir,Yavmi Çelebi(Dk.76 Gökhan Yazlık),Hasan Büke(Dk.61 Emre Uysal),Faruk Akkuş,Kaan Ayseki,Mustafa Gök.

Dumlupınar: Onurhan Yalçın,Mert Yücetürk,Burak Karabacak,Emir Dolu,İsmail Tırlık,Berke Zorba(Dk.87 Mert Güçlücan),Tahs,n Kaya(Dk.67 Can Özbilen),Ali Bayır,Yıldıray Fenercioğlu(Dk.69 Olcay Aykut),Hüseyin Kayalılar,Mustafa Çelik.

Goller:Mustafa Çelik(Dk.50,+90+4),Ali Bayır(Dk.84)

K-Pet Birinci Lig’de oynanan Mağusa derbisinde kazanan deplasman ekibi Dumlupınar oldu. İkinci yarıda bulduğu goller ile Maraş karşısında galibiyeti alan sarı kırmızılıların gollerini, Mustafa Çelik(2) ve Ali Bayır attı.

Dk.21:Sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içersinde dokunan Faruk Akkuş topu dışarı gönderdi.

Dk.50:Mustafa Çelik sol kanatta top ile buluştu topu uzak köşeye vurdu fakat kalecinin çabası yeterli olmadı ve Dumlupınar öne geçti.0-1

Dk.62:Sol kanattan gelen ceza sahasına orta şut karışımı yapılan ortada top direkten döndü ve dönen topa vuran  Faruk topu üstten dışarı gönderdi.

Dk.84: Sol kanattan Mustafa Çelik’in ortasında kafayı vuran Ali Bayır topu ağlara gönderdi.0-2

Dk.90+4: Hüseyin Kayalılar’ın ara pasında sol çaprazdan uzak direğe topu gönderen Mustafa Çelik skoru belirledi.0-3

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