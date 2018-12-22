Dülleonun galibi Baflılar

Baf Ülkü Yurdu, 2 takımın da öne geçtiği, gol düellosunun yaşandığı maçta Küçük Kaymaklı’yı mağlup etmeyi başardı. Taraftarının da yalnız bıraktığı Küçük Kaymaklı aldığı mağlubiyetle sıkıntılı bölgede kaldı

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu

HAKEMLER: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Olgun Canik

KÜÇÜK KAYMAKLI: Raif, Bahadır, Sercan, Keıta, Hüseyin, Yağış(DK 79 Mustafa), Celal(DK 84 Mehmet), Ramadan(DK 70 Sena), Rifat, Osman, Bello.

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Erdinç(DK 90+1 Hürcan), Joseph, Lawal, Hasan, Ahmet, Fikri, Mehmet Göktaş(DK 89 Berk), Solomonson(DK 81 Tahsin), İbrahim, Azat.

GOLLER: DK 22 Ramadan, DK 54 Bello(Küçük Kaymaklı). DK 8 Ahmet, DK 77 Azat, DK 87 Joseph(Baf Ülkü Yurdu).

K-PET Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu, gol düellosu şeklinde geçen maçta Küçük Kaymaklı’yı deplasmanda mağlup ederek, üst üste ikinci galibiyetini alıp maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Geriye düştüğü maçı, özellikle son bölümdeki büyük baskısıyla çevirmeyi başaran Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Ahmet, Azat ve Joseph kaydetti. Evinde kazanamayarak oldukça sıkıntıya giren Küçük Kaymaklı’nın golleri Ramadan ve Bello’dan geldi.

8.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının kazandığı serbest vuruşta Erdinç’in üzerinden atladığı topa etkili vuruş yapan Ahmet Hatay takımını öne geçirdi.0-1

16.DK: Küçük Kaymaklı takımının kazandığı serbest vuruşta arka direğe yapılan ortada Bello’nun şutunda top direğin dibinden auta gitti.

22.DK: John Bello ile başlayan ev sahibi Küçük Kaymaklı atağında bu oyuncunun pasında Ramadan ceza alanı içerisinde etkili bir vuruşla skoru eşitleyen isim oldu.1-1

31.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım atağında Baf Ülkü Yurdu savunmasının uzaklaştıramadığı topta Ramadan’ın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

38.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı atağında Solomonson’un güzel ortasında Joseph’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

54.DK: Sağ kanattan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Osman’ın güzel ortasında John Bello rahat pozisyonda takımını öne geçiren isim oldu.2-1

59.DK: Sağ kanattan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Fikri’nin ortasında Solomonson’un ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Raif iki hamlede önlemeyi başardı.

68.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında ceza alanı dışından Mehmet Göktaş’ın sert ve düzgün vuruşu kaleci Raif’den dönerken, dönen topa yakın mesafeden Erdinç’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

77.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk Baf Ülkü Yurdu atağında Joseph’ın indirdiği topta Azat takımının eşitlik golüne imza attı.2-2

87.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında Mehmet Göktaş’ın güzel ara pasında Joseph güzel vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.2-3

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanmış oldu.

(Foto: Soydan SAKALLI)