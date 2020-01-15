Düellonun kazananı yok

Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan hazırlık maçı gol düellosu şeklinde geçerken, maç 3-3 berabere tamamlandı

Necati KÜLAHLILAR

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçları ile güçlerini denerlerken, oynamak istedikleri oyun sistemini de yerleştirmeye çalışıyorlar.

K-PET Süper Lig ekipleri Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği dün Attila Topaloğlu Sahasında hazırlık maçında karşılaştılar. Gol düellosu şeklinde geçen ve ilk devresi 2-1 tamamlanan maçta Küçük Kaymaklı’nın gollerini Okafor 2 ve Rifat atarken, Doğan Türk Birliği’nin golleri Selim Saygı ve Arda’dan geldi. Maçta Doğan Türk Birliği’den Ahmet Sönmez’in penaltı vuruşunu Küçük Kaymaklı kalecisi Salih kurtardı.