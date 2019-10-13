Düellonun kazananı yok

Hamitköy çok etkili başladığı Düzkaya maçının ilk çeyreğinde 2 farkı yakalamasına rağmen 3-2 geriye düştüğü maçta 1 puanı son anlarda kurtardı. Düzkaya ise 2-0’dan sonra yapılan değişikliklerle maçı çevirip 1 puanı hanesine yazdırdı. Hamitköy'ün iki, Düzkaya'nın ise bir topu direkten geri geldiği maçta birçok gol pozisyonu oldu. Düzkaya kalecisi Ali Karal özellikle son bölümdeki kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mustafa Torun, Fatih Bardakçıoğlu

Hamitköy: Emre, Agit, Aksel(Dk.68 Mahmut) Halil İbrahim(Dk.82 Ardahan),Hasan Akkuyu, Ebuka, İbrahim Kaba,Ömer, Peter(Dk.72 Eray),Mert, Oladele

Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Kone, Hasan Yanaroğlu, Ahmet Karal, Ahmet Can, Salih, Binya, Cristian, Batuhan (Dk.28 Berke), Şahin

Goller: 5.Dk Peter,13 ve 89.Dk Ebuka (Hamitköy)-32.Dk Salih,49.Dk Ahmet Can, 77.Dk Kone (Düzkaya)

K-Pet Süper Ligin 5.haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Düzkaya arasında gol düellosu şeklinde geçen mücadelede taraflar birer puana razı oldu. Mücadelede Hamitköy'ün iki, Düzkaya'nın ise bir topu direkten geri geldi. Maçın hakemleri başarılı bir yönetim sergiledi.

5.Dk: Hamitköy atağında Hasan sağdan topu taşıdı ve ceza sahasına ortaladı. Arka direkte bomboş pozisyonda olan Peter topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Düzkaya

10.Dk: Hamitköy atağında Aksel topu soldan ceza sahasına ortaladı. Peter’in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

11.Dk: Hamitköy Atağında Hasan rakiplerinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.

13.Dk: Hamitköy atağında Ebuka rakip savunmadan şık hareketlerle sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Düzkaya

27.Dk: Hamitköy Atağında Hasan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ebuak’nın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

31.Dk: Hamitköy savunmasında İbrahim Kaba’nın hatasında topu alan Cristian vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre topu kornere çeldi

32.Dk: Düzkaya’da kazanılan frikikte ceza sahasına ortalanan topta oluşan karambolde Hamitköy savunmasında Peter topu uzaklaştırmak istedi ancak top Salih’e çarpıp filelere gitti. Hamitköy 2-1 Düzkaya

49.Dk: Düzkaya atağında Serkan sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Kone topu ceza alanına indirdi ve Ahmet Can kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-2 Düzkaya

54.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Ebuka’nın yaklaşık 30 metreden attığı şutunda top üst direkte patladı

73.Dk: Düzkaya’da kazanılan korneri Cristian ceza sahasına ortaladı. Hasan Yanaroğlu’nun kafa vuruşunda Halil İbrahim topu çizgiden çıkardı.

77.Dk: Düzkaya’da kullanılan kornerde arka direkte topu alan Binya, topu ceza sahasına ortaladı. Kone şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-3 Düzkaya

83.Dk: Hamitköy atağında Mahmut ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Ali topu köşeden çıkarmayı başardı

89.Dk:Hamitköy atağında Agit’in soldan ortasında topla buluşan Ebuka vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 3-3 Düzkaya

90.Dk: Düzkaya atağında Cristian’ın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi. Dönen topu Oladele uzaklaştırdı.