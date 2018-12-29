Düellonun galibi Hamitköy

Hamitköy, gol düellosu şeklinde geçen maçta Dumlupınar karşısında sahadan galip ayrılarak devreyi üçüncü sırada tamamladı. Yonpaş Dumlupınar ise 9. sırada kendisine yer buldu

Stadyum: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Burak Mandıralı, Sertan Alkın

Yonpaş Dumlupınar: Alihan, Emir, Mert Yücetürk, İsmail, Ender (18.Dk Can), Eray, Berke, Burak (57.Dk Mert Güçlücan) Hüseyin Kayalılar, Turgut, Tahsin (88.Dk Çağın)

Hamitköy: Emre Nalbant, Salih, Michael, Agit,Ömer, Hüseyin Çıdamlı, Toykan (61.Dk Osman) Gökay (79.Dk İbrahim Kaba) Muhammet, Hasan (84.Dk Yaşar) Mert Ateş

Kırmızı Kart: 85.Dk İsmail (Dumlupınar)

Goller: 3.Dk Toykan , 67.Dk Agit, 75.Dk Muhammet (Hamitköy), 62.Dk Hüseyin Kayalılar, 70.Dk Tahsin (Dumlupınar)

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de, Hamitköy ise zorlu Yonpaş Dumlupınar deplasmanından 3-2’lik galibiyet çıkardı.

3.Dk: 3.Dk Hamitköy atağında Hasan’ın taşıdığı topu Dumlupınar savunması uzaklaştıramadı ve Toykan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top filelere gitti. Dumlupınar 0-1 Hamitköy

6.Dk: Hamitköy atağında Hasan’ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada toykan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Alihan gole izin vermedi.

30.Dk: Hamitköy atağında Muhammet’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top üst direkten geri geldi.

45+1.Dk: Dumlupınar atağında Can’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Hüseyin Kayalılar bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.

51.Dk: Dumlupınar’da kazanılan frikiği kullanan Hüseyin Kayalılar’ın ortasında Turgut vuruşununyaptı ancak kaleci Emre gole izin vermedi

56.Dk: Dumlupınar atağında Turgut sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Emre’nin müdahalesiyle direğe çarpan top kornere gitti.

62.Dk Dumlupınar atağında Turgut soldan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkteki Hüseyin Kayalılar’ın vuruşunda top filelere gitti. Dumlupınar 1-1 Hamitköy

67.Dk: Hamitköy’de Hasan’ın düşürülmesiyle sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Agit’in vuruşunda top filelere gitti. Dumlupınar 1-2 Hamitköy

70.Dk Dumlupınarda Hüseyin Kayalıları’ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Tahsin kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Dumlupınar 2-2 Hamitköy

75.Dk Hamitköy’de sağ çaprazdan kazanılan frikiği kullanan Hüseyin Çıdamlı’nın ortasında topa iyi yükselen Muhammet kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Dumlupınar 2-3 Hamitköy

85.Dk: Hamitköy atağında Ömer, İsmail’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Evren Karademir, İsmail’i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.