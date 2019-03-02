Düelloda kazanan çıkmadı

Baf Ülkü Yurdu ile Gençler Birliği arasındaki maç gol düellosu şeklinde geçerken, maçtan kazanan çıkmadı. Baf Ülkü Yurdu 1 puana az da olsa sevinirken, Gençler Birliği, Mehmet Bolkan yönetiminde ilk puanını aldı

Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Burak Mandıralı, Necmi Bulut

BÜY: Erdoğan, Lawal, Fikri, Tahsin (Dk.40 Berk), Ahmet Hatay, Konkoni, İbrahim, Hasan Sedatgil, Mehmet (Hasan), Erdinç (Metin), Azat

G. BİRLİĞİ Tolga Nergiz Sinan Öğüt Mustafa Tekpınar Kadir Erol Sami Ergazi Hasan Sarıoğlu Tacettin Köse (Dk.74 Cenker) Ahmet Kara (Dk.55 İ. Köse) Wanderson Miranda (Dk.61 Sertan) Guaman Lahra Elvis Sakyi TD: Mehmet Bolkan GOLLER: Dk.12 ve 90+6 Hafız Konkoni, 47 (kk) (Baf Ülkü Yurdu) – Dk.25 ve 84 Guaman Lahra, Dk.80 (P) İbrahim Köse (G. Birliği)

Baf Ülkü Yurdu dün K-Pet Süper Lig’in 20. hafta maçında Gençler Birliği ile Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklindeki karşılaşmada her iki takım da galibiyet elde edemezken, öne geçme avantajını kullanamayarak 3-3’lük eşitlikle birer puana razı oldular. Baf Ülkü Yurdu’nun maçtaki gollerini 12 ve 90+6’da Hafız Konkoni 2 ve 47’de Gençler Birliği futbolcusu Kadir Erol kendi kalesine atarken, Gençler Birliği’nde 80’de 1 gol atan İbrahim Köse, bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Diğer goller ise 25 ve 84’te Guaman’dan (2) geldi. Alınan bir puan ile Baf Ülkü Yurdu 27 puanla biraz daha rahatlarken, Gençler Birliği 15 puanla sıkıntılı bölgede kaldı.