Düello Yeşilova’nın

K-PET Süper Ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla da güçlerini deneyip eksiklerini görüyorlar.

Dün K-PET Süper Ligin iki iddialı Girne ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği arasında Orhan Dural Sahasında oynanan maçı Merit Alsancak Yeşilova 5-4 kazandı. İlk devrede Doğan Türk Birliği’nin 2-1 üstünlüğü vardı. Bu devrede Merit Alsancak Yeşilova, Burak ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İkinci devrede Merit Alsancak Yeşilova maçı çevirip 5-4 kazanırken gollerini, Emin, Billy, Luka ve Levan 2 kaydetti.