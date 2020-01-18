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Düello penaltılarda bitti

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Arif Sütçüoğlu Anı Maçında Küçük Kaymaklı ile Hamitköy, 5-5 berabere kalırken, penaltı vuruşlarında Küçük Kaymaklı, Hamitköy’ü 9-7 mağlup etti

Düello penaltılarda bitti

Soydan SAKALLI

K-PET Ligleri için ikinci devre hazırlıkları sürerken, Başkent'in K-PET Süper Ligdeki iki temsilcisi Küçük Kaymaklı ile Hamitköy, anı maçında karşılaştılar.

Küçük Kaymaklı ile Hamitköy, Arif Sütçüoğlu anısına düzenlenen Arif Sütçüoğlu Anı Maçında dün Şehit Hüseyin Ruso Stadında bir maç oynadılar. Saat 14:00'te başlayan maçı Utku Hamamcıoğlu yönetti.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın normal süresi 5-5 berabere tamamlandı. Penaltı vuruşlarında Küçük Kaymaklı, Hamitköy’ü 9-7 mağlup ederek Arif Sütçüoğlu Anı Maçının kazananı oldu.

Maçta Küçük Kaymaklı’nın gollerini,Yusuf, penaltıdan Okafor, Muhammed ve Rifat 2 atarken, Hamitköy’ün golleri Camara 2, Hasan, Mehmet Çiçen ve Kone’den geldi.

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