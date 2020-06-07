Düello Dörtyol’un

K-PET Birinci Lig ekipleri Dörtyol ile Çanakkale, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürlerken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçlarına izin vermesinden sonra ilk hazırlık maçlarını da oynadılar.
Dörtyol Stadında oynanan maçınilk devresindeDörtyol’danHakan Özoğul ve Doğan Öztürk’ün gollerine Çanakkale Selçuk Sergeç ile cevap verdi. 2 – 1
İkinci devre goller ardı ardına gelirken Çanakkale,Uvanç Recaioğlu’nun golleriyle 3 –3 beraberliği yakaladı. Dörtyol, Görkem Taş’ın golü ile maçı 4 3 kazandı.