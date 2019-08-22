Düello berabere bitti

Süper Ligin ilk haftasında karşılacak olan Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği dün hazırlık maçında karşılaştılar. Göçmenköy Antrenman Sahasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı. John Okoli'nin asistlerinde Mustafa Arnavut ile Joseph, Göçmenköy'ün gollerini attılar. Doğan Türk Birliği'nin gollerini ise Ahmet Sönmez ve Billy kaydetti.
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