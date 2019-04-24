Dualar Yeşilova genç takım oyuncusu için

Girne - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralananlar arasında K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova Kulübü genç takımı futbolcusunun olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada kazada ağır yaralanan Sercan Hallaç için dua edilmesi istendi.

Kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu gün sabah saatlerinde Girne - Lefkoşa ana yolunda yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Genç Takım futbolcumuz Sercan Hallaç ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbat Devlet hastanesinde ameliyata alınmıştır. Dualarımız genç kardeşimizle..."